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В России начали продавать новый большой и вместительный кроссовер Toyota

Он стоит минимум 6,5 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Toyota долгое время продавала в России свой популярный кроссовер Highlander, но в начале 2023 года эта модель обзавелась более дорогой модификацией. Машину назвали Grand Highlander и вывели на рынок США, откуда теперь такие автомобили ввозят в Россию по параллельному импорту.

Редакция Daily-Motor.Ru провела анализ предложений «серых» дилеров, выяснив, что на российском рынке начались продажи самой новой партии из кроссоверов Toyota Grand Highlander. Все машины, ввезенные в нашу страну недавно, выпущены в 2024 году и являются абсолютно новыми. 

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Внешне «Гранд» версия «Хайлендера» отличается от оригинала собственными дизайнерскими решениями, но главная «фишка» такого исполнения связана не с этим, а с улучшенной вместительностью. 

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Так, к примеру, на третьем ряду сидений Grand Highlander можно уместить сразу трех взрослых, что в обычном «Горце» невозможно. Добиться этого удалось благодаря увеличенному кузову на 166 мм (до 5116 мм), а также незначительно прибавившей ширине, высоте и расстоянии между осями. 

2024 toyota grand highlander rearward vision carbuzz 1105056 1600

В основе Grand Highlander лежит та же платформа TNGA-K, что и в простой модели, так что двигатели у них одинаковые. Речь идет о 2,4-литровом бензиновом моторе, выдающем 269 лошадиных сил и 419 Нм крутящего момента. Связку ему составляет восьмискоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода. 

Ценник на новый кроссовер Toyota, разработанный для Штатов, в России начинается с отметки в 6 миллионов 530 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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