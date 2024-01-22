В России начали продавать новый большой и вместительный кроссовер Toyota

Компания Toyota долгое время продавала в России свой популярный кроссовер Highlander, но в начале 2023 года эта модель обзавелась более дорогой модификацией. Машину назвали Grand Highlander и вывели на рынок США, откуда теперь такие автомобили ввозят в Россию по параллельному импорту.

Редакция Daily-Motor.Ru провела анализ предложений «серых» дилеров, выяснив, что на российском рынке начались продажи самой новой партии из кроссоверов Toyota Grand Highlander. Все машины, ввезенные в нашу страну недавно, выпущены в 2024 году и являются абсолютно новыми.

Внешне «Гранд» версия «Хайлендера» отличается от оригинала собственными дизайнерскими решениями, но главная «фишка» такого исполнения связана не с этим, а с улучшенной вместительностью.

Так, к примеру, на третьем ряду сидений Grand Highlander можно уместить сразу трех взрослых, что в обычном «Горце» невозможно. Добиться этого удалось благодаря увеличенному кузову на 166 мм (до 5116 мм), а также незначительно прибавившей ширине, высоте и расстоянии между осями.

В основе Grand Highlander лежит та же платформа TNGA-K, что и в простой модели, так что двигатели у них одинаковые. Речь идет о 2,4-литровом бензиновом моторе, выдающем 269 лошадиных сил и 419 Нм крутящего момента. Связку ему составляет восьмискоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода.

Ценник на новый кроссовер Toyota, разработанный для Штатов, в России начинается с отметки в 6 миллионов 530 тысяч рублей.