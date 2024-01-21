На замену Toyota Camry: чего ждать от нового российского седана ГАЗ Волга-2024

Летом прошлого года российский автомобильный сегмент интернета всколыхнули слухи, согласно которым после «Москвича» возрождению подвергнется очередной советский бренд – «Волга». Что известно об это перспективном проекте – в материале Daily-Motor.Ru.

Информацию о том, что в России появится современная Volga, подтвердили в министерстве промышленности и торговли. Так что речь идет уже совсем не об инсинуациях прессы, а о реальной задумке, которая близка к своей реализации.

В конце 2023-го автомобильный кластер в Нижнем Новгороде, которым владеет группа ГАЗ, сообщил, что завершает поиск технологического партнера, который поможет российскому заводу возродить «Волгу». Но имя выбранной компании пока не называется.

Уже ни у кого нет сомнений в том, что речь будет идти об одном из китайских автопроизводителей, но о каком именно? Самой близкой из таких марок к «ГАЗу» сейчас является компания Foton (входит в BAIC), которая работает с российской стороной в проекте фургона средней тоннажности «Валдай Next» даже несмотря на санкции, наложенные на Горьковский автозавод еще в 2018 году.

По неофициальной информации, Foton обладает проектами легковых седанов, которые так и не удалось вывести на китайский рынок, так что теперь у компании есть шанс сделать это на российском рынке.

Официальные даты появления машины, рассматривающейся как альтернатива Toyota Camry, не раскрываются, но ранее в Минпромторге РФ намекали, что первая собранная в Нижнем Новгороде Волга может увидеть свет летом 2024 года.