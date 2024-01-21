В России начали продавать немецко-китайский заменитель Hyundai Solaris

Компания Hyundai больше не собирает свой бестселлер в лице седана Solaris в России и не ввозит его из-за границы, но благодаря параллельному импорту на нашем рынке появляется все больше альтернатив этой модели. Один из них – 4-дверка, которая выпускается в Китае, но является продуктом немецкого автопрома.

Редакция Daily-Motor.Ru прошерстила предложения «серых» дилеров в РФ, обнаружив появившиеся в их распоряжении седаны Volkswagen Bora 2024 года выпуска. Речь идет о 4-дверках, которые выпускаются в «Поднебесной» на мощностях совместного предприятия FAW-Volkswagen и предназначеных исключительно для китайского рынка.

В основе таких машин знаменитая немецкая платформа MQB, но в слегка упрощенной вариации, особенностью которой является наличие сзади полузависимой подвески, а не многорычажки.

Длина седана равна 4,6-метрам, ширина – 1,8-метрам, а высота – 1,5-метрам. Таким образом VW Bora даже крупнее того же Hyundai Solaris, а значит еще вместительнее.

Машины, приехавшие в Россию по параллельному импорту, оснащены полуторалитровым бензиновым «атмосферником», выдающим 113 лошадиных сил и 145 Нм крутящего момента. Ассистирует ему шестидиапазонная автоматическая трансмиссия.

В КНР цены на Volkswagen Bora начинаются с отметки в 136 тысяч юаней (1,6 млн. рублей), но в России такие машины стоят немного дороже. Минимальный входной прайс за этот седан на нашем рынке равен 1 миллиону 790 тысячам рублей.