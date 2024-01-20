Редчайшее купе Subaru Impreza 22B STi выставили на аукцион за 10 миллионов рублей

Один из самых знаковых автомобилей японской марки Subaru – купе Impreza 22B STi – было создано в честь 40-летия компании и третьего подряд титула в чемпионате мира по ралли WRC. Суммарно с конвейера сошло всего 424 таких машины. Накануне одну из них выставили на аукцион.

Речь идет о праворульном автомобиле, который продавали исключительно в Японии. Всю партию из 400 купе раскупили в течение нескольких дней, а еще 24 машины изготовили для экспортных рынков, включая Великобританию и Австралию.

Как и большинство Subaru Impreza той эпохи это купе обладает несколькими доработками. К примеру, у автомобиля больше нет заводских колес и крыльев, а в салоне установлен каркас безопасности с болтовым креплением.

Синяя краска выглядит практически так же, как заводской вариант, а рулевое колесо и рукоятка стояночного тормоза новые.

Под капотом Impreza 22B STi установлен оригинальный 2,2-литровый оппозитный 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом, способный выдавать 276 лошадиных сил мощности (хотя считается, что его фактическая пиковая мощность близка к 350 л.с.).

Машина оснащена специальными амортизаторами фирмы Bilstein, а также большими тормозами Brembo.

Несмотря на все изменения, произошедшие с машиной с 1997 года, а также пробег более 75 тысяч километров, она по-прежнему оценивается очень высоко среди фанатов «Субару», что подтверждает ее цена.

За 5 дней до конца торгов максимальная стоимость автомобиля составляет 100 тысяч долларов (около 9 миллионов рублей) и, скорее всего, еще не является окончательной.