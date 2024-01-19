Редкий Porsche 911 (933) с пробегом 200 км продают дороже 31 млн рублей

Вариант Porsche 911 с обозначением 993 пользуется большим авторитетом среди поклонников немецкой марки, поскольку является последним в гамме бренда, которое оснащено воздушным охлаждением. Один из таких автомобилей с пробегом всего 200 километров выставили на крупный онлайн аукцион.

Машина вошла в список лотов ближайших торгов на портале «Bring a Trailer». Она сошла с конвейера в 1990 году и обладает одним хозяином, который проехал на спорткаре всего несколько сотен километров.

Автомобиль выкрашен в серебристый металлический цвет с использованием программы Porsche Paint to Sample. На кузове сохранились оригинальные наклейки, а салон, отделанный серой кожей, находится в идеальном состоянии.

Сзади, под капотом машины установлен 3,6-литровый 6-цилиндровый оппозитный двигатель с двойным турбонаддувом, развивающий 405 лошадиных сил и 539 Нм пикового крутящего момента. Ассистирует ему 6-ступенчатая «механика».

Согласно описанию к объявлению, несмотря на то, что этот 911 практически не использовался, его владелец заменил на нем турбокомпрессоры.

Кроме того, в комментариях к лоту фанаты Porsche указывают на некоторые кузовные элементы, подвергшиеся перекрасу, а также на одно из колес, пережившее согласно информации из баз ремонт в 2020 году.

Несмотря на все эти нюансы машина оказалась настоящей бомбой торгов и привлекла немало внимания богатых покупателей. За пять дней до окончания аукциона максимальной ставкой за автомобиль является сумма в 352 тысячи долларов или более 31 миллиона рублей по нынешнему курсу.