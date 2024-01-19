Самый дешевый электромобиль Volkswagen показали на первом изображении

Компания Volkswagen продолжает работать над собственной линейкой электромобилей, в которой уже есть одна модель – 5-дверный хэтчбек ID.3. В ближайшем будущем к нему должен присоединиться еще один электрокар, но более компактных размеров и с гораздо меньшей ценой. Как он будет выглядеть накануне показали независимые дизайнеры из Испании.

Речь идет о перспективной модели под названием ID.2. Машина разрабатывается уже много лет и должна стать самой доступной «электричкой» в гамме немецкого бренда.

Судя по рендеру, выложенному в Сеть накануне, автомобиль будет представлять собой небольшой хэтчбек с элегантным дизайном, в котором основной акцент будет сделан на узких фарах, отличающихся от нынешних каплевидных в ID.3.

Между ними расположится светящаяся светодиодная планка. Это же решение повторят и сзади машины, проведя LED-полосу через всю крышку багажника.

Длина 5-дверки, задние ручки которой скроют в стойках, составит не более 4,2-метра, что позволит электромобилю легко маневрировать и парковаться в условиях узких городских улиц.

В салоне ID.2 реализуют простой, минималистичный дизайн, который отдельными элементами будет отсылать к первому поколению VW Golf.

В основу машины ляжет платформа MEB Entry, а список силовых агрегатов включит в себя сразу несколько вариантов мощностью до 220 лошадиных сил. В «базей» ID.2 будет питаться от двух аккумуляторов емкостью 34 кВт/ч, что обеспечит ему запас хода не менее 300 километров.

Производство самого дешевого электромобиля Volkswagen обещают наладить ближе к весне 2026 года. Его главным конкурентом станет еще не вышедшая в продажу Tesla Model 2.