Первые владельцы Tesla Cybertruck проехали на них более 15 тысяч км: что им понравилось, а что нет

Компания Tesla совсем недавно открыла продажи своей новой модели под названием Cybertruck, но даже несмотря на это одни из первых покупателей большого электрического пикапа уже успели наездить на нем более 15 тысяч километров.

Оба владельца машины получили их в свое распоряжении с пробегом около 100 километров и несколько дней назад преодолели отметку в пятнадцать тысяч км, после чего рассказали, что им понравилось, а что не очень.

Первое, что сделали обладатели первых Cybertruck, так это сменили внедорожные покрышки на всесезонные, но вопреки логике улучшения в расходе электричества так и не увидели.

В список плюсов машины владельцы пикапа занесли акустическую систему с 13-ю динамиками и сабвуфером, которые совместно создают неизгладимое впечатление на тех, кто сидит внутри автомобиля. Кабина Cybertruck герметизирована почти как фюзеляж самолета. После того, как двери плотно закрыты, а окна подняты, утечка звука сводится к минимуму.

Помимо звуковой системы владельцы этой модели Tesla, проехавшие на ней более 15 тысяч километров, похвалили ее за управляемость, вентиляцию сидений, инновационное рулевое управление и, хороший обзор и ускорение.

Что касается списка недостатков, обнаруженных в ходе эксплуатации машины, то в него вошли: сильный шум от дороги, кузов из нержавеющей стали, склонный к появлению отпечатков пальцев и пятен, высокий уровень внимания со стороны окружающих, невысокий реальный запас хода и длительное время зарядки.

Кроме того, обоим владельцам машины не понравилось, как работает в пикапе цифровая камера заднего вида, а также пожаловались на поломку в одном из автомобилей экрана мультимедийной системы.

Напомним, первые Tesla Cybertruck уже начали продавать в России по предзаказу. За машины просят минимум 10 миллионов рублей.