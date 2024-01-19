До России добрались первые 5-дверные внедорожники Suzuki Jimny

Одной из главных претензий к рамному внедорожнику Suzuki Jimny всегда была неудобная посадка, а также отсутствие достаточного места для ног пассажиров заднего ряда. В начале 2023 года японцы исправили этот недочет, представив «растянутую» версию своей популярной модели, которой досталось две дополнительные двери. А теперь такие машины стали доступны и в России.

Редакция Daily-Motor.Ru проанализировала предложения «серых» дилеров на крупнейших отечественных классифайдах страны, выяснив, что в РФ начали ввозить 5-дверные внедорожники Suzuki Jimny.

Речь идет о машинах 2023 года выпуска в версии с левосторонним расположением рулевой колонки и педалей. Все они оснащаются 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 102 лошадиные силы, который, в свою очередь, агрегатирован классическим 4-диапазонным гидромеханическим «автоматом».

Привод – полный (по типу Part-Time) с жестко подключаемым передним мостом и «понижайкой».

Пятидверный Jimny длиннее своей трёхдверной версии, которая долгое время продавалась в России официально, растянутой на 300 мм колесной базой (до 2590 мм), а также на точно такую же цифру длиной (до 3985 мм).

Объем его багажника равен 208 литрам, а список оснащения включает в себя до шести подушек безопасности, информационно-развлекательную систему, систему кондиционирования воздуха в салоне, а также несколько электронных водительских помощников.

Цены на все предложения 5-дверных Suzuki Jimny на российском рынке начинаются с отметки в 3 миллиона 500 тысяч рублей.