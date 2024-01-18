Ставшую брутальной Hyundai Creta впервые застукали в естественной среде обитания

Премьера обновленной версии популярного кроссовера Hyundai Creta состоялась буквально несколько дней назад. Машину показали на официальных изображениях и раскрыли о ней подробности. А теперь автомобиль впервые попал в объективы фотошпионов без камуфляжа.

«Паркетник» подловили на одной из парковок Сеула (Южная Корея). Им оказалась предсерийная машина, которая полностью лишена маскировки, но обладает выкрашенными в черный цвет бамперами, которые сильно контрастируют на фоне белого кузова.

Спереди новой «Крете» досталась переделанная параметричная хромированная решетка радиатора, а также капот с высокой линией, которые в совокупности придают «паркетнику» брутальности. Отличительной особенностью реформенной модели стало появление у нее светодиодных фар с четырьмя лучами плюс габаритных огней на LED-элементах под названием Horizon.

Сбоку обновленная Creta может похвастать колесными дисками с полностью новым дизайном, а сзади привлекает внимание своими светодиодными фонарями, спортивным спойлером со встроенным стоп-сигналом, переделанной дверью багажника и бампером с широкой защитной пластиной.

Главным изменением в салоне машины стало появление сдвоенного дисплея мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, а также нового рулевого колеса формата D-Cut.

Технически автомобиль остался прежним и построен на той же платформе, что и его предшественник.

Гамма моторов новинки в зависимости от рынка, как и прежде, будет включать в себя бензиновые и дизельные агрегаты, сопряженные с «механикой», «автоматом», а также роботизированной трансмиссией.

Ценник на машину уже объявлен. Первым рынком для нее станет Индия, где для автомобиля уже анонсирована цена – от 13 тысяч 200 долларов или 1 миллион 170 тысяч рублей по текущему курсу.