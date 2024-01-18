Гипотетический пикап на базе Subaru Forester – первые изображения

В последние годы в сегменте пикапов появился совершенно новый класс, представляющий собой категорию легких машин, предлагающих комфорт кроссовера и вместительный открытый грузовой отсек, свойственный «утилитарникам».

Сейчас в нем активными игроками являются модели Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick, но ходят слухи, что подобную машину могут разработать в Subaru. Как она может выглядеть показали на первых рендерах.

Компьютерную визуализацию пикапа Subaru подготовил независимый художник из Малайзии с ником «Theottle». При создании изображений он ориентировался на дизайн шестого поколения кроссовера Forester, а также легких пикапов Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick.

Несмотря на удлинение кузова за счет появления грузовой платформы, в гипотетическом пикапе Subaru его автору удалось сохранить оригинальную колесную базу, которая в Forester составляет 2670 мм.

Более того, машина получила четыре двери и два ряда сидений, за которыми теперь располагается не багажник, а грузовая платформа.

Никаких подтверждений того, что в Subaru собираются подготовить легкий пикап, пока нет. Ранее в гамме моделей этой японской марки уже было несколько грузовичков. Первый носил название Brumby/BRAT (284) и сходил с конвейера в период с 70-х по 90-е годы прошлого столетия.

В начале «нулевых» его сменщиком оказался пикап Baja, который провалился на рынке и был снят с производства в 2006 году.