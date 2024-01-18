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Угнанный 26 лет назад Opel Kadett нашелся и стал причиной большого штрафа для его владелицы

Он почти 30 лет пробыл на дне водоема, который недавно полностью высох

Текст: Алиса Шашкова
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Случаи, когда украденные машины удаётся найти спустя много лет, нередки, однако это практически никогда не приводит к большим штрафам для потерпевших. Но жительница Франции по имени Эми вошла в список исключений.

По словам женщины, в последний раз она видела свой Opel Kadett, купленный вместе с мужем после свадьбы, 5 августа 1997 года. Машину угнали во время семейного отдыха в Испании. Эми сообщила в полицию о пропаже, но никаких новостей об автомобиле на протяжении 26 лет не было. 

Накануне француженку ошарашил звонок из администрации Каталонии, в котором ей рассказали, что ее машина найдена. Впрочем, поводов для радости оказалось немного. 

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Во-первых – автомобиль обнаружили на дне бывшего водоема, в котором он пролежал перевернутым несколько десятилетий, а значит находится в непригодном для восстановления состоянии. А во-вторых – женщине грозит крупный штраф, если она не эвакуирует машину из болота Риудеканьес в ближайшее время. 

Сейчас француженка занята сбором доказательств того, что машина была угнана, и она подавала заявление о краже в полицию, которое за почти 30 лет могло потеряться. 

Источник:The Sun

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