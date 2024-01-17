Обновленный Nissan Qashqai показался на самых откровенных фотографиях

Компания Nissan готовится к плановому обновлению своего популярного компактного кроссовера Qashqai, который в третьем поколении продается в Европе с февраля 2021 года. Официальная премьера машины запланирована на этот год. Как он будет выглядеть показали новые шпионские фотографии прототипов, которые удалось заметить на дорогах Германии накануне.

Обе машины, попавшие в объективы автомобильных папарацци, были облачены в камуфляж, но лишь частично. Маскировка располагалась спереди, в нижней части боковин и сзади, как бы намекая, что основные изменения готовятся только в этих плоскостях.

Сквозь камуфляж можно заметить, что фронтальная часть нового Qashqai выглядит близко к электрическому кроссоверу Nissan Ariya.

В отличие от предшественника узкие фары дневных ходовых огней и указателей поворотов в обновленном компактном «паркетнике» отделились от основного блока, который теперь располагается чуть ниже и обладает клиновидной формой, напоминающей оптику Mercedes EQ.

Другие изменения включили в себя появление у машины менее объемной радиаторной решетки с более современным внутренним рисунком, а также нового места для эмблемы Nissan.

Задние фонари на прототипах выглядят так, будто окажутся в значительной степени нетронутыми, но могут сменить графику, тогда как бампер получит другие линии.

Фотошпионам удалось заглянуть даже в салон тестовых кроссоверов, где обнаружился новый дисплей мультимедийной системы, прикрепленный к верхней части центральной консоли, и выглядящий более квадратным, чем у актуальных «паркетников».

Обе машины, запечатленные во время испытаний, были оснащены самозаряжающейся гибридной версией системы E-Power. Ожидается, что она должна улучшиться с точки зрения эффективности и экологичности, чтобы лучше соответствовать стандарту Евро-7.

Сроки премьеры обновленного Qashqai пока не раскрываются, но ходят слухи, что машину представят уже этой весной.