49-летнюю «Копейку» с мизерным пробегом продают в Германии по цене новой Lada Granta

В России найти советскую вазовскую «классику» с небольшим пробегом сейчас практически невозможно, но такие машины сохранились в Германии.

К примеру, накануне в немецком городе Менхенгладбах выставили на продажу ВАЗ-2101, известный за границей под именем Lada 1200. Уникальная особенность машины – отличное состояние и мизерный пробег для своих лет.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, речь идет о вазовской «Копейке», выпущенной в далеком 1975 году. Несмотря на 49-летний возраст машина сохранилась практически в идеальном состоянии и неспроста. Дело в том, что на ней почти не ездили.

За без малого пять десятков лет советская 4-дверка накатала всего 8 тысяч 560 километров, которые подтверждаются продавцом всевозможной документацией.

Автомобиль синего цвета оснащен 1,2-литровым бензиновым мотором, выдающим 60 л.с. Ассистирует ему МКПП.

Спереди машины установлена дополнительная оптика в виде блоков дальнего света от компании Hella, а в салоне можно заметить магнитолу с поддержкой карт памяти и USB-флешек.

За автомобиль продавец собирается выручить 9 тысяч 950 евро. При пересчете на российскую валюту это около 950 тысяч рублей, что эквивалентно цене у нас «топовой» комплектации новой Lada Granta.