Назван автомобиль Toyota с наибольшим количеством жалоб от владельцев за 2023 год

Компания Toyota обладает репутацией одного из самых надежных автопроизводителей, но, как и у всех других, линейка этой марки включает в себя ряд моделей, на которые владельцы жалуются чаще, чем на остальные. По итогам 2023 года таким автомобилем оказался компактный кроссовер, который сегодня можно купить и в России.

Согласно информации, раскрытой изданием «Motorbiscuit», за прошлый год американское агентство по безопасности дорожного движения (NHTSA) собрало 117 подтвержденных жалоб на Toyota Corolla Cross, что сделало эту модель самой ненадежной по мнению владельцев.

Основная претензия к «паркетнику», построенному на платформе самого популярного автомобиля в мире (Corolla), сводится к серьезным механическим проблемам. Наиболее распространенной среди них является неисправность двигателя, который неожиданным образом теряет мощность и затем не запускается.

Неисправность часто сопровождается индикацией о неисправности рулевого управления, что заставляет водителя впадать в панику.

Данные о частых поломках машины подтверждает и другое популярное агентство – J.D.Power, ставящее Corolla Cross за надежность оценку в 77 баллов из 100 (средний показатель).

Напомним, этот кроссовер Toyota продается в России с 2022 года. Машину ввозят по параллельному импорту. Цены на нее начинаются с отметки в 2 миллиона 950 тысяч рублей.