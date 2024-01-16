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Японские студенты представили новый супернизкий внедорожник

Он очень похож на Toyota Mega Cruizer, но сделан из машин Suzuki

Текст: Алексей Шмидт
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В Японии открылся Токийский автосалон 2024 года, ориентированный на премьеру всевозможных местных тюнинг-проектов. Одним из самых интересных среди них оказался внедорожник, созданный группой студентов Автомобильного коллежа Ниппон (NATS). 

Машину назвали Shakotan Jimny J1 и она подозрительно похожа на «посаженную» версию Toyota Mega Cruizer, но на самом деле автомобиль был подготовлен путем объединения частей Suzuki Escudo и Suzuki Jimny первого поколения. 

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У первого внедорожника студенты позаимствовали шасси и бензиновый двигатель H25A V6, а корпус создали, сшив вместе два кузова Jimny. 

В сочетании с пневмоподвеской, прижимающей и без того упавшее шасси к земле, автомобиль привлек столько внимания публики, сколько никогда не удалось ни одному Hummer.

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Несмотря на супернизкий дорожный просвет в машине есть достаточно места для того, чтобы сидеть прямо, и даже существует багажное отделение, но занятое акустической системой Diecock. 

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Среди других доработок получившегося внедорожника можно выделить наличие у него руля от компании Moon Eyes Japan, а также кастомных колес iMLA и специальных покрышек Toyo.

Установленный под капотом автомобиля двигатель H25A остался без улучшений и выдает столько же, сколько это делал в оригинальном Suzuki Escudo 2001 года (около 160 лошадиных сил). 

Источник:CaBuzz

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