В России появился новейший лифтбэк Volkswagen

Компания Volkswagen, как и большинство «западных» автопроизводителей, покинула российский рынок еще в 2022 году. Но автомобили этой немецкой марки, так полюбившиеся нашим покупателям за долгие годы, по-прежнему остаются доступны для россиян и продаются в автосалонах. Причем иногда речь заходит о совершенно новых моделях, разработанных для других стран.

Daily-Motor.Ru проанализировал предложения «серых» дилеров, выяснив, что накануне в Россию ввезли новейший лифтбэк Volkswagen с индексом ID.7.

Машина, появившаяся в продаже в конце прошлого года, создана для развитых рынков, включая Китай, Европу, США. И сейчас выпускается совместным предприятием FAW с VW, а также SAIC с VW в «Поднебесной».

По формату автомобиль похож на Tesla Model 3, но Volkswagen гораздо длиннее и выше американца. Его длина равна почти 5 метрам, а размер колесной базы близок к отметке в 3 метра. В багажнике может поместиться до 532 литров груза.

В Россию привезли партию из ID.7 2024 года выпуска. Все машины из нее оснащены электрической трансмиссией, выдающей 287 лошадиных сил. Запас хода таких лифтбэков составляет 650 километров, а привод – задний.

Цены на новинку российского рынка начинаются от 3 миллионов 700 тысяч рублей и доходят до 4 миллионов 500 тысяч рублей в зависимости от уровня оснащения и дилера, выставившего машину на продажу.