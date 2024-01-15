В Таиланде научились переделывать Ford Ranger в Ford Bronco

Пикапы очень популярны в Таиланде. Причем настолько, что Isuzu D-Max и Toyota Hilux неизменно остаются двумя самыми продаваемыми автомобилями в стране с существенным отрывом от всех остальных.

Неплохим спросом пользуются и другие модели этого сегмента, включая Ford Ranger. Как раз для него местный тюнер из Бангкока придумал целый пакет доработок, вдохновленный моделью Ford Bronco, которая не продается на тайском рынке.

В основе необычного автомобиля, ставшего своеобразным гибридом Ranger и Bronco, лежит вариант модели Raptor последнего поколения. Машина отличается от всех других полностью переделанной передней частью кузова, где появилась радиаторная решетка и фары, вдохновленные Bronco.

Но на этом доработки не закончились. Пикап обзавелся комплектом широких колес с черными спицами и красными ободами, а также получил набор расширенных колесных арок для их размещения.

От обычного Ranger Raptor отличается даже задняя часть кузова, для которой припасли новые кожухи, расположенные вокруг фонарей, уникальный бампер и большой значок Bronco, проходящий через всю заднюю дверь.

Первый автомобиль уже готов. И теперь авторы этого проекта собираются поставить его на поток, переделывая машины владельцев местных Ford Ranger и этим зарабатывая на жизнь.