Вместо Cybertruck: Toyota Tacoma с двигателем Tesla продают за 395 тысяч рублей

Одним из самых желанных пикапов сегодня на планете является Tesla Cybertruck, но стоит такой автомобиль очень дорого (около 100 тысяч долларов или почти 10 млн. рублей). Для тех, кому новинка «Теслы» не по карману существует гораздо более доступный вариант, созданный одним из американских гаражных мастеров.

В основе проекта лежит пикап Toyota Tacoma 2002 года выпуска, который позаимствовал у Tesla Model 3 Performance тяговую батарею, задний привод и тормоза, а также получил систему управления аккумулятором Orion BMS2.

По словам создателей электрической Tacoma, единственной серьезной проблемой, с которой они столкнулись, интегрируя детали от Tesla в японский пикап, стали несовместимые колеса, которые не помещались спереди.

В результате им пришлось довольствоваться тем, что было у них в наличии, а если быть точнее использовать колесные диски совершенно другого дизайна и цвета.

Зарядный порт в «батарейной» Tacoma расположили за лючком топливного бака, а также встроили экран мультимедийной системы в центральную консоль и установили кнопочные селекторы передач.

Подробностей о мощности машины нет, но известно, что она способна разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 4-5 секунд и может проезжать без подзарядки от 241 до 281 километра.

Сейчас автомобиль продают на аукционе с ценой всего в 4 тысячи 500 долларов (395 тысяч рублей), что в 22 раза дешевле, чем стоит Tesla Cybertruck.