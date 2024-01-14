Самый дешевый Toyota Land Cruiser показали на новых изображениях

В прошлом году Toyota показала долгожданное новое поколение внедорожника Prado (машина получила индекс 250) и одновременно с этим намекнула на появление в семействе Land Cruiser еще одного автомобиля, который станет самым дешевым вариантом этой легендарной модели.

С тех пор независимые художники активно пытаются угадать, как будет выглядеть такой внедорожник. Очередной вариант представили дизайнеры портала «Halo oto».

На компьютерной визуализации, раскрытой блогерами, самый компактный, а значит и самый доступный Land Cruiser показался с дизайном, отсылающим к модели 250. Автомобилю достался оквадраченный силуэт с аналогичными по форме деталями, включая фары, бамперы и радиаторную решетку.

Одним из главных отличий новинки от его «старших» родственников может стать широкий пластиковый обвес, покрывающий существенную площадь кузова внедорожника и защищающий его лакокрасочное покрытие от царапин в случае проездов по бездорожью.

Кроме того, у маленького Land Cruiser будет запасное колесо на крышке багажника, не доставшееся ни LC 250, ни LC 300.

Никаких технических подробностей об этой модели, подтвержденных «Тойотой», пока нет. Но ходят слухи, что машина может позаимствовать силовые агрегаты у моделей Corolla Cross и Corolla Cross Hybrid.

Что касается платформы, то в качестве нее собираются задействовать архитектуру TNGA-F.

Длина автомобиля должна составить примерно 4,3-метра, ширина оказаться равна 1,8-метрам, а высота – 1,9-метрам. Конкурировать Land Cruiser Mini предстоит с 5-дверной версией рамного внедорожника Suzuki Jimny.

Премьера машины может состояться уже в течение 2024 года.