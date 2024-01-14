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Nissan выпустит новый недорогой минивэн на платформе Renault

У него будет 7-местный салон

Текст: Алексей Шмидт
New Nissan 7 seater MPV

В 2019 году компания Renault представила новый бюджетный 7-местный минивэн, который с тех пор продает на рынках развивающихся стран. Машина получила имя Triber и пользуется среди покупателей неплохим спросом. 

А теперь, похоже, пришел черед создать что-то подобное другому автопроизводителю, входящему в Renault Group. И им должен оказаться Nissan.

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Согласно новой информации, компания Nissan работает над собственным доступным минивэном. Автомобиль должен разделить платформу, двигатели и компоненты с Renault Triber, так что фактически это будет клон французского минивэна, но с собственным дизайном и шильдиками.

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Внешне машина может оказаться близка к субкомпактному «паркетнику» Nissan Magnite, который, к слову, также построен на архитектуре Triber.

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Что касается агрегатной линейки 7-местного вэна, то новинка «Ниссан» позаимствует у Renault литровый 3-цилиндровый атмосферный бензиновый мотор на 71 лошадиную силу (96 Нм), а также может получить под капот собственный бензиновый двигатель с турбонаддувом, мощность которого пока не раскрывается. 

Сроки премьеры машины обещают обнародовать в этом году.

Источник:Indiacarnews

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