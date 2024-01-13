Kia выпустит новый маленький и дешевый кроссовер, который назовут Clavis

Линейка компании Kia в сегменте бюджетных SUV сейчас включает в себя модели Sonet и Seltos, но в ближайшем будущем может измениться, пополнившись новым субкомпактным «паркетником», который назовут Clavis. Первые прототипы этой модели уже выехали на испытания, где их удалось запечатлеть фотошпионам.

На снимках микро-кроссовер показался в виде машины с высокой посадкой и квадратной формой, чем-то напоминающим всемирно известный Kia Soul.

И хотя подробности об автомобиле все еще остаются секретом, ходят слухи, что машина получит под капот как двигатели внутреннего сгорания, так и электрическую трансмиссию.

Для маленького «паркетника» Kia вполне может задействовать литровый бензиновый турбомотор от азиатской версии Seltos, выдающий 120 лошадиных сил мощности и 172 Нм крутящего момента. Связку ему составят 6-скоростная автоматизированная «механика» iMT или 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

Что касается полностью электрического Kia Clavis EV, то его ожидаемый запас хода составляет примерно 300-400 километров, что является вполне неплохим показателем для машин этого класса.

Официальная премьера нового небольшого кроссовера «Киа» должна состояться ближе к концу 2024 года. Продавать автомобиль собираются на большинстве мировых рынков. Там он станет самым дешевым SUV в линейке корейского автопроизводителя.