Новый кроссовер Hyundai с дизайном Land Rover сможет проезжать без бензина 100 км

Компания Hyundai представила новое поколение кроссовера Santa Fe в конце лета прошлого года. С переходом в новую генерацию машина пережила значительную внешнюю трансформацию, сделавшую ее похожей на внедорожник Land Rover Defender.

Автомобиль получил исключительно бензиновую модификацию, но был заявлен и как простой гибрид. Но теперь выяснилось, что у кроссовера будет еще и подключаемая версия с большим запасом хода.

По информации издания «ETNews», в Hyundai Motor Group приступили к разработке системы PHEV (plug in hybrid) следующего поколения. В проекте участвуют не только инженеры корейской марки, но и несколько партнеров бренда, поставляющих ей комплектующие.

Полноценные характеристики гибридной силовой установки, предназначенной для Santa Fe, пока не раскрываются, но известно, что исключительно на электричестве машины, оснащенные ей, смогут проезжать до 100 километров.

Ходят слухи, что она будет включать в себя аккумуляторный блок высокой емкости и два полностью новых электромотора, которые находятся в разработке уже несколько лет.

Появление под капотом Hyundai Santa Fe новой гибридной системы запланировано на 2025 год. Проект оценивается как наиболее реалистичный с точки зрения защиты экологии, нежели запуск полностью электрической версии этого кроссовера.