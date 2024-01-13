Дизайн нового кроссовера Ford Puma (2024) «слили» незадолго до премьеры

Линейка компании Ford пополнилась новым субкомпактным кроссовером, в основу которого легла легковая модель Fiesta, еще в 2019 году. Машину назвали Puma, ранее уже использовавшееся в гамме «Форд», но на рубеже 90-х/«нулевых» и для маленького купе.

В 2024 году должна состояться премьера обновленной «Пумы». Как она будет выглядеть показали на официальных патентных изображениях, слитых в Сеть абсолютно случайно.

Долгожданная новинка Ford, судя по картинкам, утекшим в интернет, получит хоть и в незначительной степени, но переработанный дизайн. Спереди машине достанется новый логотип бренда и другая решетка радиатора, а также иной световой почерк фар, которые будут как бы подсвечиваться небольшими «когтями».

Сзади изменения окажутся незначительными и сосредоточатся исключительно на фонарях и дизайне бампера, а вот внутри новой Puma будет гораздо больше вещей, на которые можно обратить внимание.

Вышедшая из моды передняя панель кроссовера переживет обновление. Небольшой 8-дюймовый дисплей по ее центру уступит место большому сенсорному дисплею под управлением современной мультимедийной системы SYNC 4A.

На эскизе видна новая цифровая комбинация приборов, расположенная за рулевым колесом, скошенным по хорде, а также отсутсвие физических элементов управления климат-контроля, которые, как ожидается, переберутся на сенсорный экран.

Технические перемены Puma включат в себя появление в его гамме полностью электрической модификации, которая разделит свою 136-сильную трансмиссию с фургоном E-Transit Courier. Кроме нее для машины предложат литровый гибридный мотор EcoBoost Hybrid мощностью 125 лошадиных сил. Премьера нового Ford Puma должна состояться этой весной.