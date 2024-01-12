На продажу в России выставили хардкорную 6-колесную версию Toyota Hilux 

Пикапы Toyota Hilux пользовались спросом и продолжают это делать на российском рынке даже сегодня, но в большинстве своем это обычные машины, не выделяющиеся на фоне остальных абсолютно никакими особенностями. Однако выставленный на продажу в Самаре автомобиль совсем не из их числа.

Речь идет о лимитированном Toyota Hilux, который доработали до хардкорной версии в ателье Artctic Trucks. Главной особенностью конкретно этой машины является наличие не четырех колес, а сразу шести.

Продавец заявляет, что автомобиль был собран в 2017 году на предприятии Arctic Trucks Россия в Красноярске и является вторым шестиколесным Hilux, но единственным в кузове 8 поколения. Несмотря на масштабный объем доработок, все они вписаны в ПТС, а значит являются абсолютно легальными.

При создании пикапа использовалась рама 6×6 производства Исландии и средний мост от Mercedes-Benz Gelandewagen 6×6. Кроме того, в оснащение 6-колесного Hilux вошли электрическая лебедка, а также пневматические межколесные и межосвевые блокировки ARB.

В объявлении утверждается, что автомобиль находится в новом состоянии и готов к любым приключениям:

«Машина в состоянии новой. Никаких проблем, сел поехал к белому медведю в гости, к деду морозу, да хоть куда».

Свой уникальный 6-колесный пикап его нынешний владелец готов продать за 15 миллионов 250 тысяч рублей или же обменять его на полноприводный минивэн, мини трактор, либо Porsche Cayenne 958 рестайлинг.

Напомним, простой Toyota Hilux сегодня можно купить в РФ по цене примерно в 3,6 миллиона рублей.