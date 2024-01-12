У Lada появится собственный минивэн на исконно российской платформе

В прошлом году «АвтоВАЗ» обрадовал своих поклонников информацией сразу о двух перспективных проектах, в основу которых должна будет лечь отечественная платформа.

Первый, представляющий собой кроссовер на базе Vesta, постепенно обрастает подробностями. Но некоторые свежие сведения появляются и о другой новинке – минивэне Lada, который должен заменить бестселлер Largus.

По новой информации, автомобиль будет построен на архитектуре, известной как Lada B/C. Это собственная разработка «АвтоВАЗа», а значит проблем с локализацией модели точно не возникнет.

Точно такая же «тележка» легла в основу модели Vesta, поэтому новинка получит немало сходств с нынешним «вазовским» флагманом, но машины точно не будут полностью идентичными.

По инсайдерским данным, Lada Van (автомобиль могут назвать именно так) должен позаимствовать у «Весты» исключительно основание кузова, тогда как все кузовные панели для машины изготовят заново.

Сейчас новый минивэн Lada значится в документации компании под индексом RGH. При этом, если верить людям, имеющим доступ к тайне, машина вряд ли окажется минивэном в привычном смысле этого кузова, ведь ее кузов останется двухобъемным.

Никаких технических подробностей об автомобиле, разумеется, пока нет. Зато известна предварительная дата его дебюта – 2025-2026 год.