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В Германии продают 46-летнюю Lada 2106 почти без пробега

Она проехал всего 8 тысяч км

Текст: Ростислав Архипов
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Как известно, автомобили ВАЗ продавались не только в СССР, но и на Западе, так что сегодня их нередко можно встретить на европейских досках объявлений. Причем иногда речь идет о машинах, находящихся в идеальном для своих лет виде.

Редакция Daily-Motor.Ru провела мониторинг «старосветских» классифайдов, обнаружив общем потоке объявлений предложение о продаже автомобиля Lada 2106. Главной «фишкой» этого седана, делающего его особенным на фоне остальных, является состояние. 

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Продавец из Германии заявляет, что пробег 46-летней «шестерки», которой он владеет с конца 70-х, составляет всего 8 тысяч километров, а сам автомобиль находится, как говорится, «в идеале»:

«Настоящий ВАЗ 2106 с двигателем 1600, а не 21061 или 21063. Оригинальный пробег, подтвержденный сертификатом, счетами-фактурами и запчастями за последние 15 лет. В комплекте с машиной отдам много запасных деталей. Автомобиль от страстного поклонника этой модели».

Судя по фотографиям, опубликованным в объявлении, «шестерка» находится в идеальном состоянии и может похвастать наличием частично кожаного салона и радиоприемника.

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Интересной является цена автомобиля. За свою машину немец планирует выручить 6 тысяч евро или примерно 600 тысяч рублей по нынешнему курсу.  

Источник:Mobile.de

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