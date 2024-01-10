В Германии продают 46-летнюю Lada 2106 почти без пробега

Как известно, автомобили ВАЗ продавались не только в СССР, но и на Западе, так что сегодня их нередко можно встретить на европейских досках объявлений. Причем иногда речь идет о машинах, находящихся в идеальном для своих лет виде.

Редакция Daily-Motor.Ru провела мониторинг «старосветских» классифайдов, обнаружив общем потоке объявлений предложение о продаже автомобиля Lada 2106. Главной «фишкой» этого седана, делающего его особенным на фоне остальных, является состояние.

Продавец из Германии заявляет, что пробег 46-летней «шестерки», которой он владеет с конца 70-х, составляет всего 8 тысяч километров, а сам автомобиль находится, как говорится, «в идеале»:

Судя по фотографиям, опубликованным в объявлении, «шестерка» находится в идеальном состоянии и может похвастать наличием частично кожаного салона и радиоприемника.

Интересной является цена автомобиля. За свою машину немец планирует выручить 6 тысяч евро или примерно 600 тысяч рублей по нынешнему курсу.