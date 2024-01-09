Самый крутой кроссовер BMW сделали еще лучше

BMW начала продажи нового «паркетника» XM в 2022 году. Автомобиль стал самым крутым представителем SUV-линейки баварской марки, а также самым быстрым, так что машину прозвали не просто кроссовером, а суперкроссовером. Но одну крупную тюнинг-компанию дизайн XM не устроил и они подготовили для нее комплект доработок.

Речь идет о знаменитом ателье «Mansory», разработавшем тюнинг кит для BMW XM. В нем кованое углеродное волокно заменяет почти все черные пластиковые элементы экстерьера кроссовера.

На опубликованных фотографиях машина отличается от своей обычной версии новой передней частью кузова и нижним сплиттером, другой окантовкой колесных арок, а также новым выпуклыми боковыми юбками и широкой кормой с увеличенным диффузором и спойлером на крыше.

Помимо всего этого кроссоверу достались увеличенная крышка двигателя, новые зеркала, а также специальные акценты на дверных ручках, заниженный дорожный просвет и набор специальных кованых колес.

Машина лишилась всех заводских шильдиков, а тормозные суппорты оказались выкрашены в тот же зеленый цвет, что и сам автомобиль.

Во сколько обошлась доработка внешнего облика «Mansory» не раскрывает, но готова проделать то же самое, что и с этим XM, почти с любым другим кроссовером баварской марки.