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Новый рамный внедорожник Toyota близок к официальному дебюту

Машину собираются представить в течение этого года

Текст: Ростислав Архипов
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Актуальное, второе по счету поколение внедорожника Fortuner было представлено еще в 2015 году. В 2020-м автомобиль пережил рестайлинг, а на 2024-й год запланирован дебют его третьей по счету генерации. Накануне о машине стали известны свежие подробности, а также появились ее неофициальные рендеры.

Ожидается, что в основу нового Fortuner ляжет абсолютно новая модульная архитектура TNGA-F, которая ранее была задействована в проектах Land Cruiser 300 и свежей Tacoma. Платформа совместима с различными типами кузова и несколькими вариантами двигателей, включая ДВС и гибридные силовые установки.

Утверждается, что свежий «Форчунер» сохранит раму, но внешне и технически будет совершенно другим автомобилем.

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Под его капотом должен появиться хоть и прежний 2,8-литровый турбодизельный агрегат, но сопряженный с 48-вольтовой мягко-гибридной силовой установкой. За счет ее использования топливная экономичность машины будет примерно на 10 процентов выше, чем у нынешнего внедорожника. 

Кроме того, стоит ждать определенной прибавки в показателе крутящего момента. Двигатель составит пару 6-диапазонной автоматической коробке передач и системе полного привода. 

Дебютным рынком для нового Fortuner станет Тайланд – именно эта страна является малой родиной внедорожника. Оттуда его ранее официально поставляли, в том числе, и в Россию. 

Источник:IndiaCarNews
Фото:SRK Designs

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