Загадочная история грузовика Mercedes, который оказался в ловушке во время взрыва на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года стал одним из самых трагичных дней 20 века. Он известен большинству людей по аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС. История об этой техногенной катастрофе за многие десятилетия обросла множеством подробностей и даже стала сюжетом одного популярного сериала, но она по-прежнему скрывает мелкие детали, за которыми могут быть спрятаны большие подвиги.

Блогер с YouTube-канала «That Chernobyl Guy» решил раскрыть один из них, рассказав о красном грузовике Mercedes, который оказался в ловушке во время взрыва на атомной станции.

Машина фигурировала на некоторых видео и фотографиях, но по понятным причинам всегда оставалась незамеченной общественностью даже несмотря на то, что это был очень редкий, дорогой и технологически продвинутый грузовик, очень важный для СССР, защищая который два техника погибли от радиации.

На отдельных снимках трагедии можно заметить красную или оранжевую точку. Как утверждает блогер, это и есть грузовик Mercedes, который непреднамеренно прибыл в эпицентр аварии.

Недавно модернизированные турбины ядерных реакторов были неисправны и нуждались в периодической регулировке с использованием датчиков и передовых технологий, чтобы все работало без сбоев.

Именно для этого советским техникам была нужна мобильная лаборатория, которая могла бы перемещаться от реактора к реактору, внося тонкие настройки.

Грузовику Mercedes было всего несколько месяцев, когда технические специалисты, работавшие на АЭС, пригонят его прямо к тому месту, что станет сердцем Чернобыльской катастрофы – четвертому энергоблоку.

После взрыва реактора четыре члена экипажа машины оказались погребены под обломками крыши, а еще двое, до последнего пытавшиеся спасти ценный автомобиль, получили смертельную дозу радиации.

С тех пор прошло почти 38 лет и об этом грузовике больше никто не слышал. Не исключено, что он до сих пор находится посреди лесов зоны отчуждения.