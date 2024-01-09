Названы знаменитости, которые уже купили новый пикап Tesla Cybertruck

В то время как простые смертные вынуждены месяцами ждать поставок нового электрического пикапа Tesla Cybertruck, некоторые знаменитости уже во всю рассекают на таких машинах.

По информации австралийского издания «Drive», миллион бронирований означает, что покупатели могут находиться в очереди за автомобилем даже не месяцами, а годами. Но некоторым известным в мире лицам удалось занять в ней первые места и уже получить свои машины.

Фаррелл Уильямс

Музыкант и креативный директор мужской одежды Lois Vuitton был замечен за рулем Tesla Cybertruck в Майами в начале января этого года. Певец пытался запаковать 5,7-метровый пикап, но справиться с этой задачей так и не смог, делегировав ее камердинеру.

Ранний доступ к машине со стороны знаменитости вызвал ярость фанатов Tesla в соцсетях, где комментаторы жаловались, что звезды не стоят в очередях как обычные покупатели. Впрочем, пока доподлинно неизвестно, купил Уильямс машину или же просто использовал ее, чтобы прорекламировать.

Серена Уильямс и Алексис Оганян

Звезда тенниса Серена Уильямс и ее муж, основатель популярного форума Reddit Алексис Оганян точно являются гордыми владельцами одного из первых серийных экземпляров Cybertruck, о чем рассказали на своих страницах в соцсетях.

Спайк Ли

Кинорежиссер был одним из главных фанатов предстоящего пикапа Tesla и, разумеется, оказался чуть ли не первым его обладателем. Машина была доставлена в его гараж еще в декабре прошлого года.

Илон Маск

Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск поддерживает продукты своей компании и был замечен за рулем серийного Cybertruck еще в октябре 2023 года в Техасе. Ранее миллиардер заявлял, что этот пикап станет его новой машиной на каждый день, заменив Model S и Model X.