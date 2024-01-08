Супер-редкий исполинский внедорожник, созданный на базе Hummer H1, выставили на продажу 

Большинству автолюбителей хорошо известен внедорожник Hummer H1, но мало кто знает, что на его базе была создана другая модель, представляющая собой машину, которая выглядела абсолютно иначе. Накануне стало известно, что единственный существующий экземпляр этого автомобиля появился в продаже в Италии.

Внедорожник носит название T-Rex и создан итальянской фирмой Coggiola. Машину показали в 2000-м году на автосалоне в Женеве и позиционировали как стильный и роскошный вездеход.

В основу автомобиля легла платформа Hummer H1, так что T-Rex оказался прочным и отлично подходящим для штурма бездорожья. Но с дизайном все было мягко скажем не очень.

Машине достался странный облик, в котором передняя часть выглядела так, будто была срисована с Jeep Grand Cherokee, а корма обладала крайне необычными круглыми фонарями, выглядящими как красные волдыри.

Салон внедорожника получил футуристичный дизайн, а под капот машины установили 6,5-литровый дизельный мотор V8, работающий в паре с 4-диапазонной автоматической коробкой передач GM и системой полного привода.

В последний раз машину выставляли на продажу еще в 2008 году и просили за нее примерно 550 тысяч долларов (50 миллионов рублей), но на этот раз она появилась в Риме.

Что интересно, продавец не спешит называть цену редчайшего автомобиля и собирается раскрыть ее только потенциальному покупателю по отдельному запросу.