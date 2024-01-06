Новый кроссовер Lada на базе Vesta: что о нем известно

Компания «АвтоВАЗ» продолжает работать над одним из своих самых перспективных проектов ближайших лет – кроссовером, построенном на собственной платформе российского автогиганта. В качестве «тележки» для него должна выступить архитектура, известная по модели Vesta. Что известно сегодня об этой новинке Lada в материале Daily-Motor.Ru.

Первая информация о том, что «АвтоВАЗ» хочет выпустить кроссовер, который технически не будет связан ни с одной из иностранных моделей, появилась еще в середине 2022 года. Впоследствии эти сведения подтвердили главой российского автогиганта.

Спустя больше чем год, а если быть точнее осенью 2023 года, в Тольятти подготовили стилевые макеты машины (в этой заметке приведены не они, а изображения, сгенерированные нейросетью).

Судя по информации, утекшей в Сеть от инсайдеров, кроссовер выглядел так, будто никак не был связан с Vesta. Ему должны достаться собственные кузовные панели, тогда как у «вазовского» флагмана «паркетник» позаимствует только основание.

Среди других подробностей, слитых с показа макетов, оказались сведения о том, что машина получит высокий клиренс и зауженную оптику, непохожую на «вестовскую».

Предполагалось, что автомобиль дебютирует в 2025-м, но в конце прошлого года глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в качестве сроков премьеры кроссовера на базе Vesta обозначил двухлетнюю перспективу. Это может означать, что машина появится не в 2025-м, а только в 2026 году.