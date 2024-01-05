Один из самых дорогих седанов Kia впервые показали в обновленной версии

Представленный в апреле 2021 года седан Kia K8 уже готов к своему плановому рестайлингу. Автомобиль, сменивший модель Cadenza, стал одним из самых дорогих 4-дверок компании (круче него только K9). Машина получила необычный дизайн с оригинальной радиаторной решеткой, а также собственное оснащение.

Как будет выглядеть реформенная 4-дверка накануне показали независимые дизайнеры из Южной Кореи.

Рендерными изображениями нового Kia K8 поделились автомобильные художники с YouTube-канала «NY Mamooth». При создании визуализации седана они черпали вдохновение с прототипов этой модели, активно колесящих в последнее время по дорогам Сеула.

Рендер нового Kia K8

Судя по получившимся картинкам, существенных изменений в визуале K8 ждать не стоит. Модернизированный седан получит слегка пересмотренную оптику, немного подправленную радиаторную решетку, иной бампер, и, возможно перелицованные задние фонари.

Определенная доля изменений должна затронуть салон машины. Скорее всего ей достанется сдвоенный экран мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, ранее появившийся в кроссовере EV9.

Технически автомобиль не изменится и сохранит актуальную моторную гамму, состоящую из 3,5-литрового V6 мощностью 300 лошадиных сил и 8-диапазонного «автомата», а также 2,5-литрового 198-сильного двигателя GDI, 3,5-литрового газового V6 на 240 «сил» и гибридной силовой установки на базе 1,6-литровой «турбочетверки».

Премьера нового Kia K9 запланирована на лето 2024 года. После того, как машина появится на родине, ее продажи начнут в Европе (ближе к концу года).