Новая Volga появится уже в этом году: она будет похожа на оригинал

Первые слухи о том, что в России собираются возродить бренд Volga, появились еще в прошлом году, когда по аналогичной схеме была воскрешена марка «Москвич». Впоследствии эту информацию подтвердили российские чиновники, но никакой конкретики на этот счет, кроме той, что для этого проекта уже ищут иностранного партнера, до сих пор не было.

Теперь же стало известно, что машина появится уже совсем скоро и даже будет иметь дизайн, отсылающий к оригинальной «Волге».

По словам вице-премьера и главы Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, выступающего своеобразным куратором этого перспективного проекта, работа над ним началась еще весной 2023 года. И это значит, что машина выйдет в срок – то есть появится ближе к середине 2024-го.

Иностранный партнер, который поделился с российской стороной автомобилем, разумеется, пока не называется. Но, скорее всего, речь может идти об одном из китайских автопроизводителей.

Отдельно нужно остановиться на дизайне машины, ведь именно о нем недавно появились самые интересные подробности.

Глава Минпромторга подтвердил, что новая Volga будет выглядеть максимально современно, но примерит на себя классический логотип с изображением оленя, а также, вероятно, получит радиаторную решетку, по виду отсылающую к классической «Волге».

Наладить выпуск автомобиля очередного возрожденного советского бренда собираются на мощностях Нижегородского автомобильного кластера.

О ценах говорить пока рано, но, скорее всего, как и в случае с «Москвичом», российский автомобиль окажется дороже, чем его оригинальная версия, продающаяся за рубежом под собственной маркой.