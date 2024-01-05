Внедорожник «Нива», переделанный в рамный пикап, продают за 1,2 млн рублей

Линейка автомобилей «АвтоВАЗ» включает в себя множество коммерческих моделей, выпускаемых ее дочерним предприятием «ВИС-Авто». Среди них есть в том числе и всевозможные вариации внедорожника Lada Niva, в число которых входит внедорожный пикап.

Но некоторых энтузиастов он не устроил и они решили создать собственную грузовую «Ниву», а получившуюся машину выставить на продажу.

Редакция Daily-Motor.Ru в ходе мониторинга популярных в России классифайдов обнаружила объявления о продаже уникального проекта под названием «Нива Бизон ФВК 2302».

Создатель автомобиля заявляет, что он полностью собран вручную фанатами своего дела. Его главное техническое отличие от машин ВИС заключается в том, что этот внедорожный пикап является полностью рамным, тогда как продукция дочернего «вазовского» предприятия полурамная.

Специально для проекта его авторы закупили в Тольятти новую кабину, 1,7-литровый двигатель мощностью 73 лошадиные силы, а также инжектор, коробку передач, сцепление, а также приобрели усиленную раму и усиленный мост.

У «УАЗов» машина унаследовала блокировки, рессоры, а также редуктора повышенного износа, устанавливаемые на модели «Троффи».

Грузоподъемность «Нива Бизон ФВК 2302» заявлена на отметке в 1,2 тонны. Автомобиль является полностью новым и проехавшим всего 300 километров.

За уникальный пикап на базе Niva его владелец собирается выручить 1 миллион 250 тысяч рублей. Это плюс-минус те же деньги, которые просят сегодня за базовую комплектацию новой Lada Vesta (по РРЦ).