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В Россию привезли японскую замену Hyundai Creta

Она стоит в среднем 3,3 миллиона рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Как известно, раньше компания Honda избегала возможности появления на российском рынке субкомпактных кроссоверов. Ее линейка SUV начиналась с модели CR-V, которая соответствовала классу среднеразмерных и считалась отнюдь небюджетной.

Но с уходом японского автопроизводителя из нашей страны у параллельных импортеров развязались руки и теперь они могут ввозить на наш рынок даже те модели, о которых ранее россияне могли только мечтать.

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Как выяснил Daily-Motor.Ru, «серые» дилеры в РФ начали торговать компактными кроссоверами Honda Vezel. Это тот же самый вседорожник, что и Honda HR-V третьего поколения, который сегодня пользуется неплохим спросом в Европе. 

По массогабаритным показателям (1,3 тонны и 4,3×1,8×1,6 метра соответственно) эта модель является прямым аналогом бестселлера Hyundai Creta, ранее продававшегося в России огромными тиражами.

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Машины 2023 года выпуска «приехали» в распоряжение российских автосалонов еще в декабре. Речь идет о кроссоверах, оснащенных стандартным для «поднебесных» Vezel мотором и трансмиссией – 1,5-литровым бензиновым атмосферником, агрегатированным вариатором. Привод – только передний.

В китайских Vezel версия AWD не предусмотрена в принципе, зато есть гибридный вариант, но к нам такие автомобили пока ввозить не решаются.

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Что касается порядка цен, то в среднем за «младшие» кроссоверы «Хонда» в России сейчас просят около 3,3 миллиона рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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