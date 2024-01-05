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Большой и редкий внедорожник Toyota, затмивший даже Land Cruiser, продают по цене тривиального китайского кроссовера 

Но не в России, а в США

Текст: Алексей Шмидт
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Многие люди категорически не хотят покупать автомобили Hummer из-за их невысокой надежности. И именно для них существует вариант приобрести подобный внедорожник, но уже компании, прославившейся надежностью своих машин. Речь, конечно же, идет о Toyota. Один из таких автомобилей накануне выставили на продажу в США.

Редакция Daily-Motor.Ru обнаружила на одном из сайтов крупнейших аукционных домов лот в виде рамного внедорожника Toyota Mega Cruiser 1996 года. Редкий автомобиль, выпущенный в количестве всего 150 единиц, обладает очень большими размерами. 

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Он на 38 см длиннее Hummer и на 25 см выше этой модели, а также на 20 см выше и на 23 см шире «тойотовского» внедорожника Land Cruiser J100, который сходил с конвейера в те же годы. 

Настоящий гигант укомплектован 4,1-литровым дизельным турбомотором, выдающим 153 лошадиные силы и 382 Нм. Двигатель состыкован с 4-диапазонной классической автоматической трансмиссией и двухступенчатой раздаточной коробкой с низким диапазоном и блокировкой дифференциалов. 

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Машина обладает портальными осями и 37-дюймовыми «зубастыми» покрышками, для которых предусмотрена центральная система подкачки воздухом. 

mega cruiser салон

Несмотря на большой пробег, составляющий 170 тысяч километров, а также определенные ремонтные работы, связанные с ржавчиной кузова, автомобиль находится в хорошем состоянии.

На момент публикации этой статьи самой высокой ставкой от желающих приобрести внедорожник является сумма в 24 тысячи долларов, что в России сегодня эквивалентно цене тривиального китайского кроссовера компактного класса (около 2,2 млн рублей). Торги завершатся через шесть дней.  

Источник:Bring a Trailer

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