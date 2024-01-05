Запас хода новейшего пикапа Tesla оказался на 21% ниже, чем обещала компания

Не успела новая модель компании Tesla в лице пикапа Cybertruck выйти в продажу, как ее тут же начали проверять на соответствие заводским показателям. Одной из главных характеристик электрокара традиционно является его дальнобойность. И именно в ней в ходе независимых тестов было обнаружено значительное расхождение по сравнению с заявленными автопроизводителем цифрами.

Испытание Cybertruck проводилось в ранние утренние часы на шоссе, чтобы свести к минимуму влияние дорожного движения на результаты.

Водитель начал тест с полностью заряженной батареей и ехал без остановки до тех пор, пока уровень заряда аккумулятора не упал до 0% и машина остановилась.

Несмотря на то, что заявленный «Теслой» запас хода ее новейшего пикапа Cybertruck составляет примерно 511 километров, в реальности этот показатель оказался на 21% ниже паспортных цифр, составив всего 409 километров.

Впрочем, нужно учесть и тот факт, что тест проходил не в оптимальных условиях для электромобиля. Во-первых, температура во время испытания составляла всего +7 по Цельсию.

Во-вторых, большая часть испытаний велась на скорости в 112 километров в час, а в третьих – машину обкатывали в штате Техас на относительно небольшой высоте над уровнем моря. Все три эти обстоятельства могли привести к совершенно разным результатам.

Напомним, Tesla Cybertruck сегодня предлагают заказать даже в России. Для того, чтобы оформить заявку на доставку пикапа из США, нужно заплатить минимум 12 миллионов рублей.