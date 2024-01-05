Honda создаст новый бюджетный кроссовер на базе Elevate, который будет продавать во всем мире

Индийское подразделение компании Honda анонсировало появление нового кроссовера, который обещают сделать глобальной моделью. В основе «паркетника» будет лежать местный субкомпакт Elevate, который продается еще с прошлого года.

Речь идет, разумеется, уже совсем не о машине с ДВС, а о чистом электрокаре. Как пишет издание «AutoCar», заводское наименование автомобиля уже определено – ACE, что расшифровывается как Asian Compact Electric.

Инсайдеры уверяют, что новый электрический кроссовер Honda будет готов к 2026 году и встанет на конвейер завода в Индии.

Ожидается, что примерно 50-70 процентов выпущенных «паркетников» ACE будут экспортироваться на ключевые зарубежные для Honda рынки, включая Японию и другие страны.

По словам осведомленных об этом проекте людей, главным конкурентом для новинки «Хонды» может стать готовящийся к выходу полностью электрический кроссовер Hyundai Creta EV.

В основу машины ляжет вседорожник Elevate (на фото выше), так что батарейная новинка компании окажется производной от этой модели.

Напомним, сам Elevate вскоре также выберется за пределы Индии. С весны этого года машину собираются продавать в Японии, где для нее определили другое название – WR-V.