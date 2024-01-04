Один из 500 существующих Ford Focus RS продают за 6,3 миллиона рублей 

До того, как автомобильные бренды начали зацикливаться на производстве кроссоверов и электрокаров, они периодически радовали энтузиастов такими машинами, как Ford Focus RS 500. Один из экземпляров этого хэтчбека накануне выставили на торги на портале «Collecting Cars».

Речь идет об ограниченной серии «Фокусов», состоящей всего из 500 единиц. Машина, ставшая одним из лотов предстоящего аукциона, обладает пробегом всего в 3 тысячи километров.

Но делает ее особенной не он, а черное лакокрасочное покрытие Pantera и матовая пленка, 19-дюймовые колесные диски с многоспицевым дизайном, красные тормозные суппорты и покрышки Continental SportContact6, а также сиденья Recaro в салоне, обитые красной кожей.

Приводит в движение 5-дверку, выпущенную в 2010 году, 2,5-литровый турбомотор с увеличенным интеркулером, улучшенным топливным насосом и модернизированным ЭБУ. Благодаря этим доработкам отдача двигателя достигает 350 лошадиных сил.

Связку силовому агрегату в случае с этим редким Focus RS составляет 6-скоростная механическая коробка передач, а также широкий список оснащения, включающий в себя: датчики парковки, камеру заднего вида, мультимедийную систему со спутниковой навигацией и двухзонный климат-контроль.

Машина находится в Греции и будет продана уже в это воскресенье (7 января). Последней ставкой на торгах за этот лот на момент написания статьи была сумма в 63 тысячи евро или 6 миллионов 300 тысяч рублей.