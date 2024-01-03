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Новый седан Kia K4 показали на первом изображении

Машина будет чем-то вроде 4-дверного купе

Текст: Михаил Романченко
Снимок экрана 2024 01 03 в 21.26.24

Южнокорейский автоконцерн Kia работает над полностью новой моделью, которая должна оказаться бюджетным компактным седаном, который будет крупнее четырехдверки K3 (в России Rio), но меньше полноразмерного седана K5. Накануне независимые дизайнеры с корейского портала «MoCar» показали первое рендерное изображение K4, а также продемонстрировали шпионский снимок ее интерьера.

По габаритам седан, который собираются назвать K4, окажется близок к модели Forte (он же Cerato), но будет отличаться от нее купеобразным силуэтом. 

Машине должны достаться бумерангообразные фары с вертикальными блоками светодиодных огней, узкая радиаторная решетка, а также скрытые в кузове задние дверные ручки. 

Снимок экрана 2024 01 03 в 21.27.13

Фонари на корме примут аналогичную форму, что и головная оптика, но окажутся состыкованы между собой узкой планкой.

Что касается салона машины, то в нем, судя по единственному шпионскому фото, будет реализовано ставшее характерной особенностью интерьеров Kia решение в виде объединенных между собой экранов мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов.

kia k4 interior leaked.jpg

Состыкованные друг с другом они создадут один панорамный изогнутый экран большой диагонали. 

Под капотом K4 должны расположиться 1,6-литровый мотор GDi на 201 лошадиную силу, а также 2-литровый 147-сильный агрегат, к которым присоединится гибридная силовая установка. 

Премьера нового седана Kia состоится в течение первых шести месяцев этого года. 

Фото:MoCar

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