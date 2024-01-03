Новый седан Kia K4 показали на первом изображении

Южнокорейский автоконцерн Kia работает над полностью новой моделью, которая должна оказаться бюджетным компактным седаном, который будет крупнее четырехдверки K3 (в России Rio), но меньше полноразмерного седана K5. Накануне независимые дизайнеры с корейского портала «MoCar» показали первое рендерное изображение K4, а также продемонстрировали шпионский снимок ее интерьера.

По габаритам седан, который собираются назвать K4, окажется близок к модели Forte (он же Cerato), но будет отличаться от нее купеобразным силуэтом.

Машине должны достаться бумерангообразные фары с вертикальными блоками светодиодных огней, узкая радиаторная решетка, а также скрытые в кузове задние дверные ручки.

Фонари на корме примут аналогичную форму, что и головная оптика, но окажутся состыкованы между собой узкой планкой.

Что касается салона машины, то в нем, судя по единственному шпионскому фото, будет реализовано ставшее характерной особенностью интерьеров Kia решение в виде объединенных между собой экранов мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов.

Состыкованные друг с другом они создадут один панорамный изогнутый экран большой диагонали.

Под капотом K4 должны расположиться 1,6-литровый мотор GDi на 201 лошадиную силу, а также 2-литровый 147-сильный агрегат, к которым присоединится гибридная силовая установка.

Премьера нового седана Kia состоится в течение первых шести месяцев этого года.