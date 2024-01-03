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На продажу выставили хардкорную версию ВАЗ-2109

Гибрид «девятки» и «Нивы» оценили в стоимость новой Lada Granta

Текст: Ростислав Архипов
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В 90-х в линейке «АвтоВАЗа» бессменным внедорожником была «Нива», тогда как моделям вроде ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 была отведена роль наиболее продвинутых легковушек. Скрестить два этих формата в 1997 году взялись специалисты предприятия «Лада-Консул», построившие внедорожник под названием «Тарзан». Одну из таких редких машин недавно выставили на продажу в Самаре.

Особенностью этой модели, представляющей собой максимально хардкорную версию «девятки», является кузов от ВАЗ-2109. В остальном это совершенно другой автомобиль, ведь у него есть рама, к которой прикреплены силовые агрегаты, известные по модели «Нива». 

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Что интересно, в качестве двигателя «Тарзан» использовал совсем не «вазовский» мотор, а дизельный силовой агрегат производства Peugeot. Его рабочий объем был равен 1,9-литрам, а мощность составляла 74 лошадиные силы. Ассистировала двигателю механическая коробка передач и система полного привода.

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В объявлении утверждается, что выставленный на продажу «Тарзан» 2002 года выпуска находится в отличном состоянии и в родной краске.

Двигатель машины пережил капительный ремонт в 2022 году со шлифовкой блока, заменой головки блока, а также поршней с кольцами. 

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За свой автомобиль, оснащение которого было дополнено некоторыми доработками, включая дополнительную светотехнику, владелец собирается выручить 840 тысяч рублей, что примерно сопоставимо с ценой новой Lada Granta. 

Источник:Авито
Фото:Автора объявления

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