BMW, принадлежавший звезде баскетбола Майклу Джордану, продают за 3,5 млн рублей

Многие знаменитости не только покупают редкие и роскошные автомобили, но и периодически продают их. Именно таким образом поступил экс-баскетболист Майкл Джордан со своим BMW 850i 1991 года выпуска. А теперь его нынешний хозяин выставил машину на аукцион по «дразняще доступной» цене.

Легенда баскетбола приобрел это баварское купе в 1991 году у официального дилера в Иллинойсе (США), где он играл за команду «Чикаго Буллз». С тех пор автомобиль успел проехать всего 30 тысяч миль или примерно 48 тысяч километров.

Нынешний владелец машины купил ее у Джордана еще в 1995-м и относился к ней максимально бережно. Благодаря этому автомобиль до сих пор находится в отличном внешнем и техническом состоянии.

Уникальная особенность конкретно этой модели заключается во множестве дополнительных опций, которые установили в BMW 850i специально по заказу Джордана.

Машине достались люк с электроприводом, двухзонный климат-контроль и круиз-контроль, которые в начале 90-х считались верхом роскоши.

Купе окрашено в цвет Mauritius Blue Metallic и обладает заводским ЛКП, но в объявлении отмечается, что бампера и капот все таки были «подкрашены».

Салон автомобиля отделан кожей кремового цвета, а также может похвастать кассетным проигрывателем, CD-чейнджером и регулируемой рулевой колонкой.

Под капотом BMW, которым когда-то владел легендарный баскетболист, установлен 5-литровый мотор V12, выдающий 296 лошадиных сил.

Торги завершатся 8 января. На момент публикации этой заметки максимальная цена машины составляет 37 тысяч 500 долларов или около 3,5 миллиона рублей.