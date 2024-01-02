В Японии стала бестселлером коробка из-под салфеток в виде Nissan Skyline R34

Серия машин Skyline/GT-R является одним из самых успешных среди японских спортивных автомобилей за всю историю. Но даже в ней у многих есть свои любимчики. И Nissan Skyline R34 здесь находится вне конкуренции.

Именно эту модель выбрали в качестве крайне необычного домашнего атрибута многие японцы – коробки для салфеток.

Несмотря на то, что это звучит странно, похоже Nissan дал свое разрешение на использование дизайна культового спортивного автомобиля для тех, кто мечтал о нем, но так и не смог приобрести машину. По задумке, коробка из-под салфеток должна стать для этих людей своеобразным утешением.

И, надо отметить, этот прием сработал. Продажи оригинальной домашней утвари растут ни по дням, а по часам, сделав игрушечный Nissan Skyline R34 одной из самых популярных коробок в Японии в конце 2023 года.

Сама по себе она представляет уменьшенную копию автомобиля, разделенного на две части. То, что можно считать шасси, находится снизу и соединено с колесами, а верхняя часть – это пластиковый каркас с открывающимся люком, откуда можно доставать салфетки.

Судя по описанию на сайте продавца, длина машинки составляет 292 мм, ширина 114 мм, а высота равна 84 мм. Она весит всего 376 грамм и продается сразу в нескольких цветах кузова.

Цены на модельку сложно назвать доступными, но большинству японцев она по карману. За столь необычную коробку для салфеток в «Стране восходящего солнца» просят 6 тысяч 600 иен или примерно 4 тысячи 200 рублей по текущему курсу.