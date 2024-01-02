Раскрыт простейший способ повысить топливную экономичность автомобиля на 2% 

Владельцы автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе, могут хоть и незначительно, но сократить расход топлива своих машин, воспользовавшись одним простым методом. Информацию о нем раскрыли журналисты британского издания «Express».
Авторы лайфхака ссылаются на экспертов компании «Xcite Car Leasing» и с целью сокращения расхода горючего машины советуют по возможности снизить ее вес.
Речь, разумеется, идет не о демонтаже штатного оснащения автомобиля, а об избавлении от лишних вещей в багажнике или снятии тяжелых креплений для перевозки грузов на крыше.
Все это утяжеляет машину и она потребляет больше топлива. Вот как объясняют это эксперты:
Специалисты отмечают, что избыточный вес машины создает сопротивление качению, прямым образом влияя на потребление топлива. Отказавшись от него можно сократить расход примерно на несколько процентов:
Напомним, ранее эти же эксперты раскрыли способ разморозить лобовое стекло автомобиля с помощью остатков напитков с посленовогоднего стола.