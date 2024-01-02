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Раскрыт простейший способ повысить топливную экономичность автомобиля на 2% 

Элеменарный совет, которому может следовать каждый

Текст: Алексей Шмидт
Fuel Efficiency Driving Tips Featured Image

Владельцы автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе, могут хоть и незначительно, но сократить расход топлива своих машин, воспользовавшись одним простым методом. Информацию о нем раскрыли журналисты британского издания «Express».

Авторы лайфхака ссылаются на экспертов компании «Xcite Car Leasing» и с целью сокращения расхода горючего машины советуют по возможности снизить ее вес. 

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Речь, разумеется, идет не о демонтаже штатного оснащения автомобиля, а об избавлении от лишних вещей в багажнике или снятии тяжелых креплений для перевозки грузов на крыше.

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Все это утяжеляет машину и она потребляет больше топлива. Вот как объясняют это эксперты:

«Чем тяжелее ваш автомобиль, тем больше топлива он сжигает во время передвижения. Если вы путешествуете с багажником на крыше, креплениями для велосипедов или сверхнормативным грузом, обязательно избавьтесь от него по прибытии в пункт назначения».

Специалисты отмечают, что избыточный вес машины создает сопротивление качению, прямым образом влияя на потребление топлива. Отказавшись от него можно сократить расход примерно на несколько процентов:

«50 кг дополнительного веса могут увеличить расход топлива машины на один-два процента. Поэтому для улучшенной топливной эффективности лучше вытащить из автомобиля все, что не будет использоваться на постоянной основе». 

Напомним, ранее эти же эксперты раскрыли способ разморозить лобовое стекло автомобиля с помощью остатков напитков с посленовогоднего стола. 

Источник:Express

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