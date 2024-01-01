Как разморозить лобовое стекло автомобиля остатками с посленовогоднего стола 

Новый 2024 год вступил в силу во всех регионах России, но это не значит, что празднования подходят к концу. Для одних все только начинается и за руль они не сядут вплоть до 9 января, тогда как другие практикуют активный отдых и собираются отправиться на машине загород, либо просто вынуждены ехать на работу. Вот только сделать это с замороженным лобовым стеклом вряд ли получится.

Эксперты издания «Express» обратили внимание на распространяемый в Сети необычный лайфхак, который за считанные секунды способен разморозить ветровое стекло автомобиля, используя остатки популярных новогодних напитков.

Утверждается, что способ должен помочь всем тем, кто изо всех сил пытается быстро очистить лобовое стекло своей машины без надлежащего противообледенительного раствора под рукой или традиционного скребка.

Дело в том, что главным действующим веществом любого размораживателя для стекол является спирт.

Посленовогодний стол нередко изобилует недопитыми напитками, содержащими крепкий алкоголь, и именно он неплохо подойдет для того, чтобы разобраться с инеем и даже льдом на лобовом. После того, как полить на него из бутылки, наледь быстро испарится, вернув стеклу прозрачность.

В комментариях к этому лайфхаку пользователи Сети раскритиковали его автора, посетовав на то, что это «пустая трата денег», а также заявив, что это, пожалуй, «один из самых дорогих антиобледенителей, которые существуют».