В Россию начали ввозить самый крепкий автомобиль Hyundai

Еще совсем недавно компания Hyundai не только продавала, но и собирала свои автомобили в России. Сейчас (по известным всем причинам) выпуск и поставки машин этого корейского бренда в РФ поставлены на «стоп». Тем не менее, это никак не мешает ввозить их даже с учетом всех сложностей в страну.

Одним из последних пополнений в модельном ряду бренда в России стал автомобиль, который считается самым надежным автомобилем компании.

По информации Daily-Motor.Ru, серые «дилеры» начали торговать кроссоверами Hyundai Santa Fe 5 поколения. Это совершенно новые машины, которые пока недоступны на большинстве рынков, однако согласно объявлениям на популярных классифайдах, их уже можно приобрести в России.

С переходом в новую генерацию «Санта Фе» существенно преобразился внешне, получив угловатый и брутальный дизайн, напоминающий внедорожник Land Rover Defender. Автомобилю досталось расширенное оснащение и более качественные материалы отделки.

Уникальной особенностью конкретно этой модели Hyundai является ее позиционирование в линейке бренда. Издание «iSeeCars» провело исследование, в ходе которого выяснило, что именно Santa Fe является самым надежным автомобилем этой корейской марки. Машине досталась оценка в 8,6 балла из 10.

Кроссовер опередил на 0,6-балла «младший» Tucson, а также на столько же седан Sonata.

У нас Santa Fe 5 сейчас предлагают как в гибридном исполнении с 1,6-литровым бензиновым мотором и электрическим двигателем (235 лошадиных сил), так и с 2,5-литровым «атмосферником» на 194 л.с. Привод можно выбрать как передний, так и полный.

Цены на машины начинаются от 5 миллионов 370 тысяч рублей и в зависимости от дилера могут доходить до 8 миллионов 250 тысяч рублей.