В Россию начали ввозить большой рамный корейский пикап за 5 млн рублей

Компания SsangYong едва избежала банкротства, но все же смогла остаться на плаву и даже начать выпускать новые модели и обновлять старые. Среди них существует и неплохо себя чувствует рамный пикап, который недавно начали ввозить на российский рынок.

Речь идет о модели под названием Rexton Sports, причем не обычной, а растянутой модификации Khan.

Утилитарник с двухрядной кабиной никогда не продавался в РФ официально и сейчас ввозится в нашу страну параллельными импортерами из Южной Кореи. Его длина равна 5,4-метрам, а расстояние между осями составляет 3,2-метра.

В задней платформе машины размером 1,6-метра можно разместить до 700 кг груза, что на 0,3-метра и 200 кг больше, чем в случае с обычным пикапом Rexton Sports.

Автомобили, ввезенные в РФ и выставленные на продажу «серыми» дилерами, оснащены 2,2-литровым турбодизельным мотором, выдающим 202 лошадиные силы. Связку ему составляет 6-ступенчатая автоматическая коробка передач японской фирмы Aisin. Привод может быть как задним, так и полным.

Что касается порядка цен, то за 5,4-метровый рамный корейский пикап в России сейчас просят минимум 4 миллиона 300 тысяч рублей. Правда в отдельных случаях (в зависимости от автосалона) стоимость машины может переваливать и за отметку в 5 миллионов рублей.