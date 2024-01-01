Раскрыты распространенные проблемы, которых стоит остерегаться владельцам BMW

Автомобили BMW известны своим спортивным характером, работая над тем, чтобы каждая машина соответствовала этим стандартам. И хотя баварский автогигант продает одну из самых интересных для покупателей технику, она отнюдь не лишена недостатков. Особенно, когда речь идет о подержанных автомобилях.

Эксперты издания «Motorbisсuit» собрали список из самых распространенных проблем, затрагивающих продукцию BMW.

Неисправности стеклоподъемников

Дефект преследует многие модели BMW и считается очень неприятным для владельцев машин этой немецкой марки. А все потому, что компания продолжает использовать в своих моделях пластиковые зажимы регуляторов, подверженных поломкам.

Проблема чаще всего затрагивает такие модели как: BMW 135i (2007-2013), BMW E46 (1999-2006), а также BMW X5 (2019-2023).

Неисправности системы охлаждения

Со временем пластиковые фитинги и резиновые уплотнители в любом автомобиле изнашиваются и разрушаются. И BMW здесь не исключение. Во многих машинах этой компании такая проблема приводит к тому, что из строя выходит водяной насос, а также происходят утечки охлаждающей жидкости.

Дефект, как правило, проявляется после отметки в 200 тысяч километров пробега и затрагивает такие модели как: BMW 335i (2006-2012), BMW 330i (2001-2006) и BMW 740i (1999-2001).

Утечки масла

Одна из самых частых неприятностей, которая может застичь владельца BMW врасплох. Масляные пятна и даже небольшие лужи являются предвестниками серьезных проблем, которые становятся возможными из-за износа прокладки крышки ГРМ, сливной пробки, прокладки масляного поддона или прокладки корпуса масляного фильтра.

Наиболее часто этот дефект проявляет себя в моделях: BMW X3 (2013), BMW X5 (2009) и BMW 328i (2000).

Проблемы с электрикой

BMW продолжает стабильные отзывные кампании для своих автомобилей, связанные с неисправностями их электрической части. Иногда, когда дело затрагивает проводку, проблема увеличивает риски возгорания и напрямую влияет на безопасность.

Чаще всего от выхода из строя электрики страдают владельцы: седанов и универсалов 3-Series (2006-2011), 3-Series Coupe и Cabrio (2007-2011), а также 3-Series с дизельными моторами (2009-2011).