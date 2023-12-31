Эта Lada «вытащит за уши» весь «АвтоВАЗ»: что известно о главной российской автоновинке 2024 года 

Сегодня самым доступным автомобилем «АвтоВАЗа» является бюджетник Lada Granta. Машина появилась в продаже в 2011 году и по современным меркам сильно устарела. При этом именно она является основным драйвером продаж отечественного автогиганта, занимая главенствующую роль в доходах компании.

Но вскоре это изменится, ведь «вазовцы» работают над новой моделью бюджетного класса, которая впоследствии вытеснит «Гранту» с конвейера.

Компанией «АвтоВАЗ» долгое время владела Renault Group, что несло за собой как минусы, так и плюсы. К примеру, отечественный автогигант неоднократно обязывали использовать «реношные» платформы, которые обладали технологическим преимуществом перед отечественными разработками.

По этому же пути должны были пойти и в проекте некоего автомобиля B-класса, который впоследствии было решено назвать Lada Iskra.

С уходом французов из России «АвтоВАЗ» остался один на один с зарубежной высокотехнологичной платформой CMF-B, но не отказался от ее использования, а напротив решил доработать «архитектуру» под собственные комплектующие. Таким образом, если проект будет завершен, то он должен совместить в себе все лучшее между отечественным автопромом и так называемым «Западным».

Сегодня ближайшей новинке «АвтоВАЗа» создают образ «народной» машины и не зря, ведь именно ей предстоит уже к 2026-2027 году заменить Lada Granta, удерживающей это звание больше 10 лет.

Технических подробностей о Iskra пока не так много как хотелось бы, но известно, что у машины будет сразу несколько типов кузова, включая седан, универсал и кросс-универсал.

Производство 4-дверки планируют наладить в конце 2024 года, а ее продажи начать в первом квартале 2025-го, после чего на конвейер встанут машины в альтернативных типах кузова.

О ценах пока говорить рано, но новинка должна оказаться дешевле Lada Vesta, стоимость которой сегодня (по РРЦ) начинается с отметки в 1 миллион 239 тысяч 900 рублей.